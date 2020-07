Lyskryds bliver testet

To lyskryds i Absalonsgade i Sorø testes i øjeblikket efter en større reparation. Derfor vil trafikanterne i øjeblikket opleve, at det virker - og så virker det pludselig ikke.

- Elektronikken til styring af krydset ved Vedelsgade var af ældre dato, og det betød, at vi ikke kunne få reservedele til lige den type mere. Derfor måtte vi bestille en styreenhed, som skulle komme fra Italien. Men på grund af corona og nedlukningen af landet strandede ordren dér i flere måneder. Det er derfor, der desværre er gået så lang tid med at få lyskrydset i orden, siger Peder Neerup Madsen.

Peder Neerup Madsen forklarer, at lyskrydset skulle have været ordnet på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, men at det nu er sket før end planlagt.