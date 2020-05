Lyset skal minde en svær tid

Da Danmark blev besat af tyskerne den 9. april 1940 indførte tyskerne kravet om Danmark skulle mørklægges. Mørklægningsgardiner skulle sættes op og alle huse skulle være mørklagt fra solnedgang til solopgang.

Ifølge tyskerne skulle fjenden ikke kunne bruge lyset til at kunne orientere sig ved for eksempel overflyvning ind over Danmark. Det varede fem år, før danskerne kunne komme af med de forhadte mørklægningsgardiner.