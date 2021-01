Ansatte i Sorø Kommune, der ikke arbejder hjemme, får nu tilbud om en lyntest. Billedet er fra et testcenter i Holbæk. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lyntest på vej til det pædagogiske personale

Sorø - 22. januar 2021 kl. 15:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Fra på mandag den 25. januar vil Falck køre rundt i Sorø Kommune og tilbyde lyntest til blandt andet pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Der er nemlig lavet en aftale mellem Sorø Kommune og Falck omkring lyntest af personale i 11 daginstitutioner og på to skoler, Sorø Borgerskole og Stenlille Skole hvor der er supercenter-funktion.

Aftalen betyder konkret, at en testenhed kommer til hver af de alt 13 steder.

- Det er meningen, at også andre ansatte fra Sorø Kommune kan komme og få en lyntest, oplyser borgmester Gert Jørgensen.

Tilbuddet om en lyntest vil være på bestemte tidspunkter, og de ansatte, der siger ja tak til en test for Covid-19, gør det som en del af deres arbejdstid, oplyser borgmesteren.

Falck anvender en antigen-test, der foretages ved næsepodning. Resultatet foreligger efter cirka 15 minutter.

Fra 1. februar 2021 er det ikke længere Falck, der foretager testen. Det er en ny udbyder, forklarer børne- og familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen.

- Der bliver testet mandag, tirsdag og onsdag i næste uge af Falck på de udvalgte steder, og derefter tager vi en evaluerende snak internt. Vores erfaringer med de første testdage vil indgå i planlægningen med den nye udbyder, siger Henrik Madsen, der opfordrer de ansatte til at sige ja tak til ugentlig test.

- Det øger den enkeltes egen tryghed, og det sikrer, at vi holder smitteniveauet nede, siger Henrik Madsen.

Dorte Andersen, der er fællestillidsrepræsent for pædagogerne under BUPL i Sorø Kommune og til daglig ansat som pædagog i Grønnegården, siger det er et »godt initiativ« med lyntest af personalet.

- Det viser, at kommunen har omsorg for medarbejderne. Lyntesten er jo ikke så valid som PCR-testen, men det er meget bedre end ingenting, siger Dorte Andersen.

Hun er tilfreds med, at det er et tilbud til de ansatte og ikke et krav.

- Men jeg vil da opfordre til, at man benytter sig af tilbuddet, siger fællestillidsrepræsentanten.

Hun har dog ikke selv tænkt sig at benytte tilbuddet om en ugentlig lyntest.

- Det er, fordi jeg har det svært med at få noget op i næsen. Jeg har i stedet valgt at tage PCR-testen en gang om ugen uden for arbejdstid, siger Dorte Andersen.

Ordningen med lyntest koster ikke Sorø Kommune noget, oplyser borgmester Gert Jørgensen.