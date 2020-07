Johannes Lumholt er ny i Dansk Folkeparti. Han har tidligere repræsenteret både De Konservative og Nye Borgerlige i byrådet. Foto: Kim Rasmussen

Lumholt går til Dansk Folkeparti

Sorø - 07. juli 2020 kl. 11:47 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Johannes Lumholt har forladt Nye Borgerlige og har i stedet meldt sig ind i Dansk Folkeparti.

Det tidligere byrådsmedlem for først Konservative og derefter Nye Borgerlige, Johannes Lumholt, har forladt Nye Borgerlige og i stedet meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Ifølge BT har Lumholt også planer om at stille op til det kommende kommunalvalg.

- Ja, det er korrekt,. at Johannes Lumholt er blevet medlem af Dansk Folkeparti, siger viceborgmester og formand for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt.

- Og han en hjerteligt velkommen. Han har givet udtryk for, at han fortsat har ambitioner om at gøre en forskel i lokalpolitik, og han kommer da også med både erfaring og kompetencer. Hvordan vi griber opstillingen an afgøres af generalforsamlingen og formentlig et opstillingsmøde, så det kan jeg ikke sige noget nærmere om på nuværende tidspunkt.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Johannes Lumholt, der i en periode har bestridt stillingen som sekretariatschef hos Nye Borgerlige. Han var også en central figur i partiet i og med, at han i en periode sad i partiets forretningsudvalg, ligesom han var folketingskandidat for partiet i Ringsted-Sorø kredsen.

Til BT siger Johannes Lumholt, at da han gik ind i Nye Borgerlige, var det et nationalkonservativt projekt, men det er senere skiftet til et liberalt projekt.

- Man kan sige, at partiet har et ønske om, at Danmark bliver Schweiz version 2.0. Det er meget tydeligt i kommunikationen både internt og udadtil, hvor vellykket alting er i Schweiz. Så bliver det to helt forskellige vælgergrupper, man appellerer til, siger Johannes Lumholt til BT.

Han blev ved kommunevalget i 2013 valgt ind i byrådet for De Konservative. I 2015 forlod han partiet med baggrund i, at han var uenig i partiets EU- og udlændingepolitik. Først var han løsgænger, men efter kort tid meldte han sig ind i Nye Borgerlige. Ved valget i 2017 stillede han op igen for sit nye parti uden at blive valgt.