Se billedserie Gasoline giver den gas. Efter sigende skulle Kim Larsen have hørt bandet, inden han gik bort, og have vendt tommelfingeren op. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ludvig spiller ud med et bredt forårs-program Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ludvig spiller ud med et bredt forårs-program

Sorø - 14. januar 2020 kl. 20:48 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra Piaf til Penguins over rock, jazz og blues på Ludvig-menuen, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er et bredt program, som Kulturcafé Ludvig spiller ud med i foråret 2020 - og der er både nyheder og gamle kendinge.

Sæsonen tager sig begyndelse, inden foråret holder sit indtog, og første skud på stammen er en debutant - men kun debutant i Ludvig-forstand, for Kirsten Siggaard må siges at være en af landets mest rutinerede sangerinder.

Kirstens besøg og det faktum, at kvinderne denne gang er lidt stærkere repræsenteret end ofte før, kan hænge sammen med, at Lissen Marschall, for nylig en succesfuld gæst i TV-programmet Løvernes Hule, er kommet ind i kulturcaféens musikudvalg.

Havde Siggaard boende

- Jeg sang sammen med Kirsten i Les Miserables på Østre Gasværk i 1994. Jeg boede på det tidspunkt i en stor lejlighed i København, og faktisk overnattede Kirsten jævnligt hos mig, så hun ikke hver aften behøvede at køre hjem, fortæller Lissen, der inden hun kastede sig over erhvervs-eventyr havde en karriere som sanger.

- Derfor har vi også aftalt at mødes et par timer før koncerten 17. januar og genopfriske gamle minder.

Kirsten Siggaard kommer til Sorø med sit Edith Piaff, når hun ved 20-tiden går på scenen. Der bliver også plads til andre sange på en aften, hvor der også smages på fransk vin.

Ugen efter er der dømt udadvendt blues, når Grarup All Stars fylder »sendefladen«, og dagen efter - den 25. januar - er Ludvigs bidrag til Kyndelmisse 2020 »Et lys i mørket« med 2. Verdenskrig som emne. Frank Sternberg fortæller lidt af krigens historie, og der vises filmklip med Vera Lynn, Marlene Dietrich og Andrew Sisters. Bonnie Denise Christiansen giver også nogle af de kendte numre, ligesom man i de lune omgivelser kan nyde varm suppe. Det kræver turpas at komme ind - og der er live optræden klokken 19, 20 og 21.

Kvinder i front

De to følgende uger er der stærke kvinder på plakaten. 31. januar markerer Gasoline, at en kvindelig udgave af Gasolin kan skabe en mindst lige så god fest som det originale band. Det er dog ikke kopier, men fortolkninger af de gamle numre, der er tale om - og 7. februar stiller Kaya Brüel op med mosteren Rebecca Brüel og Klaus Flygares numre fra det hedengangne kult-orkester Jomfru Ane Band, så der kan rockes med på eksempelvis »Plutonium« og »Rock Me Baby«.

Nice Little Pinguins havde i 1994 et gigant-hit med »Flying«. 21, februar forsøger pingvinerne, der er still-going-strong, at bevise, at de ikke bare var et »one-hit-wonder«, og dagen efter lægger Kulturcafé Ludvig lokaler til Sorø Vinterjazz-arrangementet med vokaljazzgruppen Dynamic, der giver den i bedste Manhattan Transfer-stil.

Michelle Birkballe er en kær gæst - også i Sorø - og når den hæse jyde dukker op 29. februar, giver hun året et »ekstra skud« ved at tage superveteranen Rock Nalle med.

Guitar-instruktion

Søren Andersen Band er med den hårde rock krydret med guitarlir på scenen 7. marts. Søren Andersen er en legendarisk lead guitarist, der blandt andet spiller sammen med Glenn Hughes.

- Her udvider vi arrangementet med en masterclass i rockguitar, fortæller Bo Clausen fra Kulturcafé Ludvigs musikudvalg.

- Fra klokken 16 kan lokale guitarister komme på Ludvig og lære nogle af Søren Andersens bedste tricks. Også guitar-eleverne fra Sorø Musiske Skole bliver inviteret. Arrangementet forventer vi varer en times tid.

Seniorer i fokus

Mick Jagger er en af rockhistoriens største, og det har Sticky Fingers - Rolling Stones Tribute tænkt sig at viderebringe til publikum ved koncerten 13. marts, og den følgende fredag bliver genren en helt anden, når Ivan Pedersen aldersmæssigt forsøger at matche Jagger med showet »70 år - ligger ikke ned endnu«. Pedersen har denne gang band med.

Die Herren har ry for at være et af de helt store kopibands i deres fortolkning af U2. Derfor tør de også love »BigBang« i Sorø 27. marts

Uforfalsket rock lever Mike Andersen, der med sit band gæster kulturcaféen 3. april, og så sluttes forårssæsonen af med bandet Shade of Blue. Også her kan der forventes en forrygende optræden - Shade of Blue vandt nemlig i 2018 DMAs Live Blues-pris.

Ved Kyndelmisse åbnes der klokken 17.00, ellers åbnes døren klokken 19 med koncertstart klokken 20. Billetter kan købes på ticketmaster.dk eller på Sorø Bykontor. Mere detaljerede beskrivelser af bands, solister og koncerter kan ses på kulturcafeludvig.dk.