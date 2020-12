Lucia-optog - nu som drive inn begivenhed

Julen i år er ikke, som den plejer. Afstandskrav, forsamlingsforbud og frygten for corona stiller sig solidt i vejen for, hvordan vi traditionelt fejrer julen. Men derfor kan den godt vække minder alligevel.

Hvert år plejer børnehavebørnene fra Holberghaven at gå lucia-optog for forældre og bedsteforældre. Det minde skulle børn og forældre ikke snydes for, så derfor skruede medarbejderne op for de lyse idéer.