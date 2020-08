Louise Schack Elholm møder her vælgerne ved et arrangement på Ringsted Station. Louise har haft plads på Christiansborg siden 2007. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Louise Schack Elholm er på valg

Sorø - 30. august 2020 kl. 15:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan nogen slå Louise Schack Elholm i kampen om at blive folketingskandidat for Venstre i Ringsted-Sorø kredsen? Næppe - faktisk vil det være en overraskelse, hvis en eller flere vil forsøge at gøre den 42-årige cand.polit. fra Sorø rangen stridig, når Venstre holder opstillingsmøde i Stenlille Kulturhus tirsdag den 15. september fra klokken 19.30.

Louise Schack Elholm har været valgt i kredsen siden 2007. Hun genopstiller som folketingskandidat og har kredsbestyrelsens fulde opbakning. Det er en demokratisk ret at stille op, og derfor er der også åbent for, at modkandidater kan melde sig til kredsbestyrelsens formand Niels J. Lundsberg, Maglesøvej 9 i Munke Bjergby senest 8. september.

For at have stemmeret ved opstillingsmødet skal man være medlem af Venstre i Sorø eller Ringsted og have betalt kontingent senest syv dage før mødet.