»Lommevenner«-idé hitter stort i Sorø

Sorø - 14. februar 2020 kl. 17:15

Idéen om at producere farverige »Lommevenner« til børn som er i kontakt med sundhedsvæsnet, hitter stort blandt strikkeglade frivillige i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der dufter af friskbrygget kaffe i Café inTro i Absalonsgade, og lyden af de knitrende strikkepinde formår ikke at overdøve den hyggelige snak og de glade grin. Her produceres der »Lommevenner« til den helt store guldmedalje.

En lommeven er en lille strikket bamse som passer lige i hånden på de allermindste børn, og som kan fungere som en trøstende ven, når barnet stifter bekendtskab med enten sundhedsvæsnet, en ambulance eller et ophold på et krisehjem. På landsplan er der mange frivillige som bidrager til projektet.

Sorøs initiativtager, Ilse Reginhardt, er mere end glad. Hun har næsten svært ved at sætte ord på succesen.

- Jeg har gennem længere tid strikket et hav af »Lommevenner«, og det var et rent tilfælde, at jeg kom i kontakt med de frivillige i Café inTro. Faktisk kom jeg for at købe en omgang gammeldags æblekage, og så fik jeg fortalt om mit projekt med at lave »Lommevenner«, siger Ilse Reginhardt.

Siden er det gået stærkt. For fem uger siden blev idéen om at udbrede kendskabet til »Lommevennerne« introduceret i Café inTro. Sidste onsdag væltede det ind med strikkeglade m/k'er som ønskede opskrift, garn og pinde.

- Jeg fik idéen via min søn, Søren Hasling. Han arbejder hos Falck og er brandmand i både København og Sorø. Derudover kører han akutbil i Sorø. Han fortalte en dag, hvordan man altid kører rundt med »Lommevenner« i akutbilen i det tilfælde, at man skal køre med et barn. Den lille bamse skaber tryghed og flytter fokus fra en uvant situation«, forklarer Ilse Reginhardt.

Ilse Reginhardt kan i gennemsnit strikke fire »Lommevenner« om dagen, og når imponerende 850 stykker på et år.

Men én ting er, at flere og flere strikkeglade m/k'ere har kastet sig over »Lommevennerne«. Et andet aspekt er det sociale fællesskab som udfolder sig i Projekt Lommevenner i Café inTro hver onsdag fra klokken 13 - 15.

- Hvis man har lyst til at være med til at strikke endnu flere »Lommevenner«, så er man velkommen til at hente både garn, strikkepinde og strikkeopskrift i Café inTro - også på andre tidspunkter i cafeens åbningstid. Man behøver heller ikke at deltage i det sociale i caféen, hvis man hellere vil sidde derhjemme og strikke, siger hun.

De færdige »Lommevenner« afleveres i en kurv i caféen, hvor de bliver afhentet, vasket og derefter nedfrosset for at fjerne eventuelle bakterier, hvorefter de pakkes enkeltvis og køres til de institutioner og afdelinger, hvor de uddeles af personalet.

- Vi søger stadig donationer af alle former for garn som kan tåle vask - og som ikke stikker, siger hun med et smil og fortsætter:

- Det er gået over al forventning, og jeg må indrømme, at jeg kneb en tåre af bar glæde i onsdags. Tænk, at vi får mulighed for at glæde så mange børn, og at der sidder så mange derude, som ønsker at hjælpe til, siger Ilse Reginhardt taknemmeligt.

Hvis man vil vide mere om Projekt »Lommevenner«, kan man ringe til Ilse Reginhardt på telefon 41 11 62 52 eller skrive en mail på følgende adresse: farmorilse@live.dk