Se billedserie Lommevennerne er lette at lave, og man kan få vejledning af de andre strikkere i Café inTro om onsdagen. Privatfoto

Lommevennen trøster børn når det gør ondt

Sorø - 01. februar 2020 kl. 18:52 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ilse Reginhardt fra Sorø og Café Intro efterlyser flere, der vil være med til at strikke Lommevenner til børn, der er i kontakt med sundhedsvæsnet.

Et barn der skal køre i ambulance, kommer til et akutafdeling eller skal bo på et krisecenter har brug for trøst. Og den lille trøst kan være en lommeven, som er en bamse, der passer lige i hånden på de mindste børn.

Bamserne strikkes af frivillige, og nu har en aktiv borger, Ilse Reginhardt fra Sorø, tager initiativ til, at interesserede kan være med til at strikke lommevenner på Café inTro i Absalonsgade.

Glade modtagere Lommevennerne er med til at give tryghed for de børn, der ulykkeligvis har fået brug for sundhedsvæsnet.

Sådan en lille bamse i hånden på et grædende barn kan være med til at fjerne opmærksomheden fra behandlingen. Og det er godt, mener Ilse Reginhardt.

Hun har selv i løbet af det sidste år strikket omkring 850 lommevenner, og hun har fået mange tilkendegivelser fra både forældre og sundhedspersonale.

Vil du være med? I Café inTro opfordrer man interesserede til at være med til at føre Ilse Reginhardts projekt ud i livet, så Sorø kan blive én af de flittigste byer i landet til at producere lommevenner.

Alle færdige Lommevenner bliver samlet i Café inTro, og Ilse Reginhardt vil derefter sørge for, at de kommer videre. De skal nemlig vaskes, tørres og fryses for at slå alle bakterier ihjel, før de pakkes i poser enkeltvis. Først derefter bliver de kørt rundt til de institutioner, der med glæde modtager dem.

Onsdagshygge Du kan være med i »Projekt Lommevenner« i Café inTro hver onsdag fra klokken 13 til 15.

Ilse Reginhardt fortæller, at det er meget nemt at strikke en lommeven. Du skal blot medbringe strikkepinde no. 4 og noget garn. Så skal Ilse og de øvrige nok guide dig igennem.

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte Ilse Reginhardt på telefon 41 11 62 52 eller på mail: farmorilse@live.dk eller Anni Knudsen telefon 29 85 16 33 eller mail: anniknudsen@gmail.com.

Projektet modtager gerne donationer af garnrester og strikkepinde.