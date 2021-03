Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalt vaccinations-center for de særligt sårbare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalt vaccinations-center for de særligt sårbare

Sorø - 07. marts 2021 kl. 14:55 Kontakt redaktionen

Fra uge 10 åbner Region Sjælland 11 nye vaccinationscentre. Det ene center ligger i Sorø-Hallen tæt på bygningen, hvor man kan blive PRC-testet.

I første omgang er tilbuddet specifikt henvendt til netop de særligt sårbare borgere, som har vanskeligt ved at køre hen til et af regionens seks allerede eksisterende vaccinationscentre. De 11 nye centre sikrer, at denne gruppe borgere allerede fra næste uge kan blive vaccineret i deres egen kommune, tæt på eget hjem. Senere, når regionen modtager større leverancer af vacciner, så vil alle borgere kunne modtage vaccination lokalt.

Vaccinationscentret i Sorø har åbent om torsdagen.

Regionens aktuelle initiativ er tilpasset de mennesker, Sundhedsstyrelsen definerer som gruppe 2 og 3: Det vil sige borgere over 65 år med pleje og hjælp i hjemmet samt borgere over 85 år. Netop disse grupper tilbydes nu, fra uge 10, vaccination på et vaccinationscenter i deres egen kommune.

Senere, når Region Sjælland modtager vacciner i langt større antal, vil mange flere borgere i regionen kunne blive vaccineret i et vaccinationscenter i deres egen kommune. For at sikre nærheden åbnes der nu en dag om ugen for de særligt sårbare.