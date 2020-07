Der er i de sidste par uger set eksempler på smitteudbrud på både sociale tilbud, i skoler og på plejecentre i en række andre kommuner, pointerer Annette Homilius, der er social- og sundhedschef i Sorø Kommune. Foto: Anders Ole Olsen

Lokalt smitteudbrud kan lukke for besøg igen

Sorø - 02. juli 2020

Det generelle besøgsforbud på plejecentrene i Sorø Kommune er nu ophævet. Formand for social- og sundhedsudvalget i Sorø Kommune, Lars Schmidt, glæder sig over, at besøgsforbuddet nu er ophævet.

- Det har været en svær tid for mange, og det bliver godt for både beboere, pårørende og medarbejdere at få en mere normal hverdag tilbage. Jeg er helt sikker på, at man både fra de pårørende og personalets side også fremover vil gøre det, der skal til, for at beskytte vores sårbare borgere mod risiko - blandt andet ved at undlade at komme på besøg, hvis man er det mindste syg og ved at sørge for god hygiejne, siger han.

Det er vigtigt, at det fortsat er muligt at skærme og beskytte fysisk svage borgere mod smitterisiko. Det betyder, at der samtidig med, at der åbnes op for normale besøgsforhold, indføres regler, som giver Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for lokalt at begrænse, herunder helt at afskære, besøgendes adgang til plejecenteret.

Det vil være op til lederen af det pågældende plejehjem at vurdere, hvordan en eller flere borgere beskyttes bedst muligt mod smitte, samtidig med, at der skal tages hensyn til de øvrige beboeres behov.

Hvis der skulle opstå et lokalt smitteudbrud, kan det enkelte plejecenter med øjeblikkelig virkning og i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed lukke for besøg, og de tidligere besøgsrestriktioner vil træde i kraft igen.

Social- og sundhedschef i Sorø Kommune, Annette Homilius, siger til det:

- Dette er desværre en mulighed, vi bliver nødt til at holde åben, da der i de sidste par uger er set eksempler på smitteudbrud på både sociale tilbud, i skoler og på plejecentre i en række andre kommuner.

De midlertidige besøgsrestriktioner vil træde i kraft for at minimere risiko for smitte med COVID-19 samt for at beskytte borgere eller medarbejdere, der tilhører en risikogruppe. Besøgsforbuddet vil ikke omfatte i besøg i kritiske situationer.

Når du kommer på besøg på et plejecenter, skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det betyder, at du skal holde afstand til beboeren, og når besøget er slut, skal du aftørre overflader, for eksempel stole og borde, med overfladedesinfektion.

Isolerede borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19 kan ikke modtage besøg.