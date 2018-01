Lokalråd skal have ny formand

Årsagen er, at Louise Sjøberg har fået nyt job, og det er ikke foreneligt med at være formand for DUR.

- Jeg begynder som Sorø Kommunes nye bosætningskonsulent den 1. februar, og det er jo en funktion, hvor jeg skal varetage hele kommunens interesser. Ikke kun Dianalunds. Derfor har jeg besluttet, at jeg ikke vil genopstille som formand for DUR og heller ikke bliver en del af bestyrelsen fremover, siger Louise Sjøberg, der oprindeligt er uddannet sygeplejerske, men som de seneste tre år har været udviklingskonsulent på Filadelfia.

- Der er masser af gode kræfter i DUR, så jeg er sikker på, de vil arbejde aktivt videre. Jeg synes jo heller ikke, at en formand skal sidde alt for længe, så måske er det her en meget god anledning til at få andre til at se på tingene på en ny måde, siger Louise Sjøberg til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.