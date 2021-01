Pilegårdstrekanten ligger i Dianalund. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Send til din ven. X Artiklen: Lokalplanforslag får ros af DN Sorø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalplanforslag får ros af DN Sorø

Sorø - 30. januar 2021 kl. 14:10 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Sorø Kommunes udkast til lokalplan for Pilegårstrekanten i Dianalund er langt hen ad vejen både visionær og gennemtænkt.

Sådan lyder ordene fra Danmarks Naturfredningsforening i Sorø, der har sendt høringssvar til Sorø Kommune.

Der er dog brug for at stramme op på lokalplanens formål, hvis de gode intentioner om bæredygtighed og biodiversitet skal have et holdbart juridisk ophæng, mener formanden for DN Sorø, Niels Hilker.

- Derfor foreslår DN Sorø, at det præciseres, at bebyggelser skal opføres som lavenergibyggeri, og at valgte løsninger skal understøtte skabelse af natur og biodiversitet, siger han.

På naturens præmisser

DN Sorø glæder sig blandt andet over, at lokalplanen ikke alene understøtter Sorø Kommunes Vision 2022, men også målet om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030. Naturfredningsforeningen er også begejstret over, at lokalplanen har den tilgang, at indholdet skal være på

landskabets og naturens præmisser.

Niels Hilker skriver i høringssvaret, at der i lokalplanområdet bør stilles krav om grønne tage - med mindre tagfladen udnyttes til solceller, solfangere eller lignende.

Forslag til Lokalplan SK 65, der vedrører Pilegårdstrekanten i Dianalund, er i offentlig høring til den 3. februar 2021.

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udvikling af et nyt bæredygtigt boligområde med fokus på samspillet mellem landskabet/naturen og bebyggelsen. Du kan finde lokalplanforslaget på Sorø Kommunes hjemmeside.