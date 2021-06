Se billedserie Jens Christensen kan trække på 25 års erfaring som ejendomsmægler og valuar. Nu er han blevet en del af BoligOne Sorø. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Lokalkendt, syngende ejendomsmægler ansat hos BoligOne

Sorø - 19. juni 2021 kl. 15:29 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Jens Christensen er fra april blevet BoligOne-ejendomsmægler i Sorø. Mange kender ham også fra gruppen »Four Jacks Revival«, Kulturcafé Ludvig eller fra andre kulturelle tiltag i og omkring.

Der er formentlig mange, der kender ejendomsmægler Jens Christensen fra hans mere farverige karriere som sanger i »Four Jacks Revival«. Gruppen, der egentlig startede som et spøgefuldt festligt element på Victoria Teatret i 1995, nåede at turnere i over tyve år, inden Four Jacks Revival i efteråret 2020 valgte at stoppe med koncerter efter mange gode oplevelser overalt i Danmark og med optrædener på nationalt tv.

Men også på arbejdsfronten har Jens Christensen søgt nye udfordringer, for han er fra april blevet ansat som ejendomsmægler og valuar hos Lars Henrik Eriksen fra BoligOne. Her er det primært områderne Sorø og Glumsø som er i fokus, medmindre der er brug for Jens Christensens ekspertise andetsteds. BoligOne Lars Henrik Eriksen dækker tillige områderne Næstved, Skælskør og Slagelse.

Et godt lokalkendskab

- Jeg startede i 1995 hos Vagner Pedersen i Sorø, og da han i 1999 ville åbne flere butikker, fik jeg tilbuddet om at overtage EDC i Storgade efter Anni Kümler. Da finanskrisen rullede ind over landet og slog hårdt til mod boligmarkedet, måtte jeg sælge butikken til EDC Ringsted, men jeg fortsatte som daglig leder i Sorø til 2017. De seneste knap fire år har jeg været hos en anden lokal ejendomsmægler, og nu var det på tide at prøve noget andet! Med 25 års erfaring og et unikt lokalkendskab har jeg meget at tilbyde kunderne, synes jeg, siger Jens Christensen med et smil.

Vild med sit fag

BoligOne har fysisk kontor i Næstved, hvor alt det administrative og sagsbehandlingen er samlet, og her har Jens Christensen en ugentlig kontordag. Ellers udføres al kundekontakt indtil videre fra hjemmekontoret, hvis ikke han er ude til en fremvisning eller en salgsvurdering.

- Det meste kan jeg klare over nettet i dag, og så længe jeg har den gode opbakning til det praktiske fra Næstved, går det fint uden et fysisk kontor. På den måde kan vi stadig levere den professionelle service til både købere og sælgere. Meget foregår jo på nettet i dag, og selv købsaftalen kan underskrives med NemID, siger han og fortsætter:

- Jeg er vild med mit fag og dialogen med kunderne. Det handler om at spørge ind til, hvad kunden allermest ønsker sig af sin fremtidige bolig, og så er det sjovt, hvis jeg kan overraske med noget uventet - noget, som kunden måske ikke selv havde overvejet. Der er ikke nogen bedre følelse end dér, hvor man får lavet en rigtig god handel, hvor både køber og sælger er glade og tilfredse. Det er fantastisk, siger Jens Christensen.

Hvis man vil i kontakt med Jens Christensen, så kan man kontakte ham på mail: soroe@boligone.dk eller på telefon 29333004.

Fakta om Jens Christensen

Gift på 39. år med Susanne

Uddannet bankassistent

Uddannet ejendomsmægler MDE og valuar

Har sunget i Sorø Underholdningskor

Var med fra opstarten af Kulturcafé Ludvig og aktiv til 2019

Sanggruppen »Four Jacks Revival« blev dannet i 1995

Four Jacks Revival deltog i TV3-programmet »Stjerneskud« i 1996

Four Jacks Revival blev opløst i efteråret 2020

Spiller håndbold i Pedersborg på PGI100-holdet, spiller badminton og svømmer

Synger i Bel Canto Koret i Slagelse

Ivrig gæst og sanger i Vesth-caféen