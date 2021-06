Lokalforening om trafikplan: - Vi er glade

Hos Alsted-Fjenneslev Lokalforening er formand Anders Dalegaard glad for, at omfartsjernbanerne er taget af bordet. Foto: Tomas Revsbech

Sorø - 28. juni 2021 kl. 18:15 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

I en ny trafikaftale mellem regeringen og folketingets partier bliver det slået fast, at der skal etableres en østlige udfletning ved jernbanen i Ringsted for at håndtere mere togtrafik i fremtiden.

Det betyder samtidig, at løsningerne med en nordlig og sydlig omfartsbane uden om Ringsted by ikke længere er i spil. Og det glæder Alsted-Fjenneslev Lokalforening. Omfartsbanerne, især den sydlige, ville nemlig gå igennem Alsted-Fjenneslev-området.

- Vi er glade for, at vi ikke får skåret vores lokalområde midt over og ikke får tilføjet endnu en støjkorridor. Og det er positivt, at man ikke putter en masse penge i en omfartsbane, der ikke vil forbedre trafikforholdene nævneværdigt, siger Anders Dalegaard.

- Tak for indsatsen Han er formand for lokalforeningen, som sidste sommer protesterede mod planerne i et høringssvar til Banedanmark. Lokalforeningen mener blandt andet, at en omfartsbane sammen med motorvejen ville indespærre og omkranse Fjenneslev by.

Også i Ringsted har borgergrupper kæmpet imod forslagene omfartsjernbaner.

- Stor tak til dem, der har arbejdet for at belyse, hvad fordelen ved en østlig udfletning er. Især i Ringsted har nogle borgere gjort en indsats for at belyse det på en faglig måde, siger Anders Dalegaard.

Planer med rastepladser Jernbanenettet er ikke det eneste element i den nye trafikaftale, der vil berøre borgerne i Sorø Kommune.

Aftalen rummer også tiltag i forhold til motorvejsrastepladser.

Parterne har fundet 500 millioner kroner til nye ladestandere til elbiler langs statsvejnettet. Aftalen læner sig op ad en plan fra Vejdirektoratet om at etablere ladeparker med lynladepladser. Vejdirektoratet lægger op til en ladepark med 60 ladestandere på rastepladserne Tuelsø Syd og Tuelsø Nord.

Derudover er det aftalt at udvide Tuelsø Syd-rastepladsen med flere parkeringspladser for modulvogntog og andre lastbiler. Der er afsat 50 millioner kroner til at udvide seks rastepladser langs statsvejnettet rundt i landet.