Lokale teatre har valgt at aflyse

Holberg Teatret skulle have spillet en udgave af Ludvig Holbergs »Jean de France«, men har besluttet at flytte forestillingen til næste sommer.

Sorø Teater skulle have opført deres selvskrevne stykke »Mens vi venter på Jago«, men håber nu på, at det i stedet kan blive muligt at opføre det til januar.

Aflysningerne kommer som en følge af, at det endnu er uvist, hvordan forsamlingsforbudet vil blive lempet over de kommende måneder - kombineret med, at teatrene ikke kan komme til at øve, så længe man ikke må samles mere end 10 personer.