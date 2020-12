Per Damsbo Andersen og de frivillige på Lokalhistorisk Arkiv i Sorø efterlyser billeder af baraklejren på Frederiksberg og den tilsvarende lejr i Store Bøgeskov. Privatfoto

Lokalarkiv efterlyser billeder af barakker

Lokalhistorisk Arkiv i Sorø er ved at skrive den næsten glemte historie om baraklejren på Frederiksberg, som under besættelsen husede danske søfolk fra 1943 til 1945.

I 1944 var hans broder syg og indlagt på Sorø Sygehus. Børge kørte derfor tit på cykel ad Sorte Linje mod Sorø for at besøge ham, og på vejen kom han forbi pladsen lige før Frederiksberg.

Her var placeret en række barakker hvor der var indkvarteret unge danske søfolk i marineuniformer. Han fortæller at det var lidt mærkeligt lidt senere på turen at møde tyske soldater indkvarteret på Sorø Borgerskole, inden han nåede til sygehuset.