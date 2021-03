Lokal forfatter nomineret til bogpris

Ida Jessen har tidligere her i avisen fortalt, hvordan hun kom på at skrive den historie:

- Jeg var i gang med at researche til en anden af mine romaner for 10-12 år siden, da jeg stødte på halvanden linje om den tyske Ludwig von Kahlen, som var den første, der prøvede at bevise, at det var muligt at opdyrke hedejord i Jylland. Af samme grund valgte han det værst tænkelige sted, og hans stædighed og ihærdighed fangede mig. Han var en datidens »outsider«, på et tidspunkt hvor modige foregangsmænd forsigtigt vristede sig fri og lagde de første trædesten til den frie og moderne verden, forklarede Ida Jessen.