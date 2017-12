Lokal forfatter klar med endnu et gys

Karen Inge Nielsen vil fortælle om bogens tilblivelse og læse op fra den. Forfatteren medbringer nogle enkelte bogeksemplarer, så der vil være mulighed for at købe - eller bestille - både »Ravneskrig« og »Natspindlerens dødsmærke« til arrangementet.

- Man er velkommen til at dukke op, men hvis man har mulighed for at tilmelde sig under min Facebook-side, »Karen Inge Nielsen - forfatter«, så har jeg et pejlemærke med hensyn til indkøb af snacks og drikkevarer, siger Karen Inge Nielsen.