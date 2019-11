Karen Inge Nielsen har tryllet så meget med fantasy-genren, at hun nu for »Djævlepassagen 2 - Devotstjernens hånd« får sin egen reception ved Bogforum 2019. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lokal forfatter får festival-reception Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal forfatter får festival-reception

Sorø - 05. november 2019 kl. 14:14 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karen Inge Nielsen og forlaget DreamLitts holder reception for »Djævlepassagen 2 - Devotstjernens hånd« ved årets Bogforum. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Den lokale forfatter, Karen Inge Nielsen, fra Dianalund-egnen er rykket en klasse op. Hun er nemlig ikke bare repræsenteret på årets Bogforum i Bella Center i weekenden 15.-17. november - fredag den 15. november holder forlager DreamLitt en reception for Karen Inges seneste bog-. Det sker fra kl. 14.00-15.30.

- Da jeg startede mit forfatterskab, var det med ønsket om at bidrage til børn og unges læsekultur. Alle de gode timer, jeg selv har haft med bøger, ønskede jeg at give videre. Børn og unge fortjener god litteratur - ikke mindst hvis de skal fastholdes i at læse, siger Karen Inge Nielsen.

- Mange piger læser, men især drenge er svære at fastholde i læsekulturen, når de når teenageårene. Derfor er det vigtigt, der også er spændende litteratur for dem, ellers taber bøgerne til andre medier.

Djævlepassagen er en serie i to bind, der henvender sig både til drenge og piger. Spøgelser, hjemsøgelser og djævledyrkelse smelter sammen i Djævlepassagen, hvor uhyggen er det bærende element. Samtidig er det en fortælling om, at alt ikke er, hvad det giver sig ud for.

- Mange tror, det er nok at lære at læse, men læsning skal holdes ved lige hele livet, siger Karen Inge Nielsen.

- Udover at det øger ens ordforråd, reducerer læsning også stress, forbedre hukommelsen og udvikler ens analytiske evner. Derfor er det vigtigt, det ikke kun er børn, vi forældre tilskynder til at læse, men også de unge. Evnen til selv at skabe billeder i hovedet er under pres, fordi vi får alt serveret på film. Men at skabe billederne selv giver fantasien meget større udfoldelsesmuligheder. Det stiller krav til vores forestillingsevne. Samtidig giver det også en helt anden fordybelse og ro at læse, end at blive stimuleret med både billeder og lyd på én gang.

Udover at skrive bøger, tager Karen Inge Nielsen også ud og holder foredrag eller giver den som gæsteunderviser på skoler. Det kan f.eks. være et forløb om at skrive, så eleverne opnår forskellige værktøjer, de kan bruge, når de kaster sig over novelleskrivning, eller et oplæg om, hvor fantasy stammer fra.

Man kan møde Karen Inge Nielsen på Bogforum både fredag og lørdag.