Henrik Vester har været formand for Venstre i Sorø siden starten af 2020. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Lokal V-spids: Kig efter ny næstformand i baglandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal V-spids: Kig efter ny næstformand i baglandet

Sorø - 30. december 2020 kl. 11:23 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Når der skal findes en ny næstformand til Venstre efter Inger Støjbergs exit, så skal man måske lede i baglandet.

Det mener Henrik Vester, der er formand for Venstre i Sorø.

- Der er mange personer, jeg godt kunne tænke mig som ny næstformand. Man kunne begynde at kigge på folk fra baglandet i stedet for folk fra folketingsgruppen. For eksempel Hernings tidligere borgmester Lars Krarup. Han er lige stoppet som borgmester, og det kunne godt være, han vil være interesseret i det. Inger Støjberg fik en masse stemmer fra Vestjylland. Jeg tror, det vil være godt med en næstformand, der kan tale til de vælgere. Det vil være en dejlig løsning, men jeg ved ikke, om han vil, siger Henrik Vester.

- Vi har haft konflikter Han mener, at opgøret i V-toppen var uundgåeligt.

- Vi har haft nogle konflikter i Venstre, som vi internt har været lidt kede af. På et tidspunkt skulle der komme et opgør, og det er så kommet nu, siger han.

- Vi skal have en ledelse, der er fuldstændig enslydende. I øjeblikket er vi i gang med en større markedsføring af Venstres politik, og det forsvinder helt i det formandsopgør. Så der skal ske noget i partiet, og der skal kun være én leder, siger Henrik Vester.

- Vi satser på ro i partiet nu Han frygter for, hvordan opgøret vil påvirke det kommende kommunalvalg, der finder sted i november 2021.

- Vores store bekymring er, at hvis vi bliver ved med at slås indbyrdes, så har vi helt klart tabt kommunalvalget. Vi satser på ro i partiet nu, så vi kan få en god valgkamp. Vi vil gerne have valgt vores lokale kandidat Kasper Nygaard. Men så længe der er uro, bliver det svært at overtale nye kandidater til at stille op og få folk til at stemme på os, siger Henrik Vester.

- Ved tidligere valg har vi set, at hvis der er uro i Venstre på landsplan, påvirker det vores stemmetal. Og hvis politikerne ikke kan finde ud af at være enige, hvorfor skal man så stemme på os? I Venstre er vi ikke altid enige. Og vi er enige om at være uenige. Men det er noget, der foregår internt, siger Henrik Vester.

relaterede artikler

Inger Støjberg (V) vender skråen og overvejer fremtid i Venstre 30. december 2020 kl. 08:21

Støjberg går af som næstformand i Venstre efter opgør med Ellemann 30. december 2020 kl. 00:00