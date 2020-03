Logebygningen for enden af Trautnersvej i Sorø er solgt. Det tog kun 15 dage. Foto: Bjarne Stenbæk

Logebygning er solgt

Odd Fellow Logernes bygning i første parket til Sorø Sø skal snart ikke længere danne rammen om Søsterloge 79 Duen og Broderloge 66 Soranas aktiviteter. Peter Due Boilig har nemlig - efter ønske fra logerne - solgt bygningen, og selv om ejendommen ud over en salgspris på 5,7 millioner kroner også kræver en vis som penge til istandsættelse og ombygning, var der stor interesse for at købe den.