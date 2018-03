Loge uddelte 75.000 kr. til sit 75 års jubilæum

Ordenens motto er, at du skal være mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig og dine, og logen Odd Fellow Ordenen søger at lære medlemmerne at leve efter gode humane principper, for det etiske grundlag for organisationen er, at det enkelte menneske først får mening i tilværelsen, når det hjælper sine medmennesker.