Løj om hvem der kørte bilen

Men i stedet for at vedkende sig bøden, havde han udpeget en anden mand til at være føreren. Så en politipatrulje tog ud og bankede på døren hos den 35-årige, og det viste sig, at han havde det samme ansigt, som på det billede den automatiske trafikkontrol havde taget. Han blev derfor sigtet for falsk anklage.