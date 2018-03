Engang imellem er der folkeliv og hygge på Torvet i Sorø - som her ved et 1. maj arrangement. Men Torvet kan bruges meget mere, mener Niels Aalbæk Jensen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Liv på Torvet på tre lørdage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liv på Torvet på tre lørdage

Sorø - 20. marts 2018 kl. 14:20 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu lagt op til at teste pilotprojekt tre lørdage. Butikker skal også høres. Forsøget med at puste lidt liv i Torvet i Sorø bliver lidt mindre omfattende, end forslags-stilleren, byrådsmedlem Niels Aalbæk Jensen (Alt.) oprindeligt havde lagt op til. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Han havde foreslået, at aflukning af Torvet skulle afprøves i minimum en måned, men i udvalget for teknik og miljø kunne der ikke opnås enighed om helt så stort et projekt.

I stedet landede et enigt udvalg på at få forvaltningen til at undersøge, om det kan lade sig gøre at lukke Torvet for trafik den første lørdag i maj, juli og august. Første lørdag i juni er der i forvejen lukket, da der er Store Køredag i byen.

På de tre dage skal erhvervsdrivende i Storgade have lov til at bruge udearealerne uden betaling.

Sorø Handel og Service og Visit Vestsjælland skal endvidere spørges, om de synes, at det kun skal være Torvet - eller om hele Storgade skal afspærres for trafik de pågældende dage.

Udvalget vil derefter tage sagen op til behandling igen - formentlig på mødet i april.

Niels Aalbæk Jensen er overbevist om, at det vil kunne give noget godt til byen:

- Sådan en lørdag skal være en lørdag, hvor man går op til Torvet, fordi man ved, at man møder alle de andre, man kender i Sorø. Hvor man kan sidde og hygge og f.eks. nyde en kop kaffe, mens der er mulighed for at lege for børnene, siger Niels Aalbæk og fortsætter:

- Når først det er etableret, så kommer det helt af sig selv, at de erhvervsdrivende også får gavn af det, hvis de stiller med nogle gode kvalitets-tilbud. Det her kan blive til glæde for alle.