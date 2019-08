Se billedserie Ingrid Justesen fra styregruppen håber, at den maleriske plakat vil trække en masse børn og voksne til Kongsgaarden. Foto: Steen Justesen

Send til din ven. X Artiklen: Liv i Landet for 10. gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liv i Landet for 10. gang

Sorø - 10. august 2019 kl. 19:45 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I weekenden den 17. og 18. august slår »Liv i Landet« atter dørene op på Kongsgaarden til masser af børneaktiviteter, arbejdende landbrug, dyrskue, kunsthåndværk og meget, meget mere.

Det er 10. gang at arrangementet holdes på Kongsgaarden i Vester Broby, så derfor er der booket ekstra børneunderholdning både lørdag og søndag. Lørdag vil poderne kunne opleve Ibbers Cirkus Show, mens Sofus' Sæbebobleshow laver sjov med børnene om søndagen.

Alle løjerne skydes i gang lørdag klokken 10, hvor områderedaktør for Dagbladet, Sjællandske og Sorø Avis, Bjarne Stenbæk, holder åbningstalen. Forinden er han - traditionen tro - blevet hentet i hestevogn ved kirken.

Som en del af åbningen er der faneindmarch, hvor børnene kommer ind med deres respektive kæledyr.

- Det kan være alt lige fra et marsvin til en hest. Jeg elsker denne »åbningsceremoni«, for børnene er både generte og meget stolte over at stå med deres kæledyr, forklarer Ingrid Justesen fra Liv i Landets styregruppe. Hun fortæller videre:

- Én for én bliver børnene bagefter sendt ind foran dommerne, hvor de skal fortælle, hvad de ved om netop deres kæledyr og hvordan man håndterer det. De har desuden produceret et skilt til lejligheden. Det er meget højtideligt.

Ligesom børnene er med til åbningen, deltager de også i afslutningen søndag eftermiddag, hvor alle de udstillende »kæledyrsbørn« får præmier.

Men både lørdag og søndag vil der også være dyrskue med gamle husdyrracer. Der er arbejdende værksteder, folkedansere i haven, en falkonér, rundvisninger i stuehuset, musik ved en lirekassemand samt Broby Spillemændene. Her ud over er der et lokale med en spændende udstilling, som man kan gå på opdagelse i. Der er hestevognskørsel, veterantraktorer og et aktivitetstelt, hvor børn kan male på trædyr, få ansigtsmaling, lave ponpon-dyr og popcorn over bål.

- Vi har også en del kunsthåndværkere, heriblandt en portrættegner, trædrejer, smykkekunstner, pileflet, en børstenbinder og nogle kræmmere. Der vil også være restaurant i Loen samt salg af kaffe, kage, slik og is, så man kan få stillet (lækker)sulten, siger Ingrid Justesen.

Indehaverne af ni store lastbiler har også givet tilsagn om at deltage, så hvis man har lyst til at se de store lastbiler, så vil der være rig mulighed for det.

- De har dog lovet, at de ikke vil bruge hornet. Det kan vi simpelthen ikke, når der er så mange dyr på pladsen, siger Ingrid Justesen. Hun forklarer videre, at børn har mulighed for at prøvekøre nogle fjernstyrede mini-lastbiler. Der vil også være en legeplads at bolte sig på, hvor der er minitraktorer, hoppeborg og en kornvogn.

Ifølge Ingrid Justesen har de senere år budt på godt 1.000 betalende gæster pr. dag, og ofte har bedsteforældre benyttet lejligheden til at formidle deres egen historie til børnebørnene via de mange redskaber og ting, der findes rundt om på Kongsgaarden.

- Det er et stort arrangement, og derfor har vi også rigtig mange frivillige - men ikke mange nok! Hvis man kunne tænke sig at give en hånd med på én eller anden måde, så må man meget gerne kontakte mig på telefon: 21 42 28 75, siger Ingrid Justesen.

Entréen koster 50 kroner, mens børn under 12 år kommer gratis ind.

Lørdag varer »Liv i landet« fra klokken 10 til cirka 17. Søndag er der åbent fra 10 til 16.

Kongsgaarden ligger på Strandvejen 11 i Vester Broby nær Sorø.