Listende skilte-forvirring

Skilteforvirringen er stor ved Klosterporten i øjeblikket, for hvad er det for nogle cykellister, der skal ind gennem Klosterporten? Og hvor sidder de lister egentlig på en cykel?

Eller er der tale om, at man skal liste sig igennem Klosterporten, hvis man er på cykel? Eller endog en cykel, der selv kan liste afsted?

Hans Eberholst, Sorø, så mange scenarier for sit indre øje, da han faldt over det markante skilt og snuppede et billede af det.