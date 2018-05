Se billedserie Lissen Vejlskov (forrest) og Inga Weber tog en tur o toer-kajakken. Foto: Bjarne Stenbæk

Lissen blev bare totalt »hooked« på tre kvarter

Sorø - 27. maj 2018 kl. 19:08 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Parnas Søsport er på vej. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi har været ude i toer-kajakken i 45 minutter, og vi er totalt "hooked".

Det siger Lissen Vejlskov fra Sorø. Hun er en af de mange, der søndag begav sig til Parnas for at forsøge sig enten på SUP-board eller i en toer-kajak. I kajakken var hun på togt med sin veninde, Inga Weber, og det blev en god oplevelse.

- Det var Inga, der spurgte mig, hvilken sport jeg ville dyrke, hvis jeg skulle dyrke en, fortsætter Lissen Vejlskov.

- Jeg svarede, at jeg godt kunne tænke mig at ro, og så vidste hun, at der var gratis prøvetræning på Parnas. Toer-kajakken er fantastisk. Det er nok 20 år siden, jeg har været på vandet sidst i en kajak, men man skal lige finde rytmen - så kører det bare.

Det er Armin Vauk og Niels Aalbæk Jensen, der står for vandsporten ved Parnas.

- Sidste weekend havde jeg fire toer-kajakker med, og de var i bruge hele dagen, fortæller Armin Vauk.

- I dag mente jeg, at vejret var lidt for dårligt, så jeg nøjedes med to kajakker, men jeg kunne sagtens have haft alle fire med.

- Vi er fuldstændig overvældede, lyder det fra Niels Aalbæk Jensen, der står for at instruere dem, der forsøger sig på SUP-board.

- I de to weekender har der vel været tilsammen 150 ude at prøve kajakker og sup-boards. Vi daner nu foreningen Parnas Søsport. Vi har allerede mange tilkendegivelser far folk, der vil melde sig ind - og når man er medlem, får man en nøgle til boards'ene. Vi skal også have fundet en løsning for kajakkerne, men meningen er, at man skal kunne komme, når man har tid og lyst.

Claus Christensen var for første gang ude på SUP-board.

- Jeg kan ikke udelukke, at jeg vil prøve igen, siger han.

- Det er sjovt, men man skal altså lige finde balancen. Det er - som Niels sagde - en god idé lige at tage en dyb indånding, inden man går i gang. Jeg har også prøvet kajakken, og der er jo lidt mere ro i den.

Claus fik sig undervejs en dukkert i søen, men alt i alt gik det fint for en førstegangs SUP'er.

Både boards og kajakker kan nu lejes på Parnas.