Line Jørnow er nomineret til en pris for sit unikke felt, »Tørre Øjne«. Hun får endelig besked den 25. april. Privatfoto

Line Jørnow er nomineret til prisen »Bedste Optiker«

Sorø - 30. marts 2020 kl. 09:50 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Line Jørnow, der er medindehaver af Øjensynlig i Storgade, er blevet nomineret til en pris af nordisk kontaktlinse-forum. Prisen hedder »Bedste Optiker Nordic Optical Awards 2020«.

- Jeg er da utrolig stolt over at være nomineret, for jeg ved faktisk ikke, hvem der har nomineret mig. Det kan både være leverandører, kolleger eller andre samarbejdspartnere i branchen, forklarer hun glad. Hun er i opløb med to andre danske optikere om den fornemme titel.

Nyheden om nomineringen kommer oven i det faktum, at Øjensynlig grundet corona-restriktionerne er blevet nødt til at holde lukket indtil videre.

Line Jørnow er da også i gang med at skrive en artikel om emnet »tørre øjne« til fagbladet Optikeren, da avisen træffer hende over telefonen.

- Der plejer at blive afholdt en stor kontaktlinse-konference, men den er naturligvis aflyst i år. Men det har tilsyneladende ikke afholdt arrangøren, CooperVision, i at holde fast i prisuddelingen, hvor folk i branchen bliver anerkendt for deres arbejde. Derfor er det da også stort, at andre tilsyneladende har fået øjnene op for nogle af de ting, jeg nørder med hos Øjensynlig, siger Line Jørnow som får endelig besked, hvorvidt hun har vundet sin kategori, den 25. april.

Og selvom den lokale optiker selv går temmelig stille med dørene, så er Line Jørnow faktisk den eneste dansker, som er uddannet fra BCLA i England med speciale i netop tørre øjne, og hun anses derfor af mange fagpersoner for at være ekspert på området.

- Faktisk havde vi netop fået indrettet endnu et prøverum hos Øjensynlig, men så kom corona-krisen, og vi er blevet nødt til at lukke ned, indtil vi får nye instrukser fra Sundhedsstyrelsen, forklarer hun og indskyder, at telefonerne stadig er åbne, så kunderne kan komme i kontakt med enten hende selv eller Mette Scharling.