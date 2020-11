Linda Nielsen valgt som borgmesterkandidat

Partiforeningens begrundelse for valget er, at Linda Nielsen kæmper utrætteligt for partiets mærkesager så som bedre naturbeskyttelse, cykelstier, udmøntning af minimumsnormeringer i børneinstitutioner, velfærd, social retfærdighed, respekt mellem mennesker og plads til alle. Ved samme lejlighed valgte foreningen at holde fast i i Astrid Carøe som lokal folketingskandidat.