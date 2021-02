I Sorø kendes Morten Lind blandt andet fra Kyndelmisse. I år er han rykket til Slagelse Lystskov med »Light in the Nature«. Privatfoto

Lind lyser i skoven

Morten Lind fra Stenlille plejer med sin lyskunst at sætte sit præg på Kyndelmisse i Sorø. I år har den store lysfest måttet aflyses, men det har ikke sat en stopper for Morten Linds virke. Han er i stedet rykket til Slagelse Lystskov.

Det betyder, at man i vinterferien - i uge 7 - kan komme ud og nyde naturen ved et arrangement, hvor der ikke er nogen smitterisiko. På en 10 kilometer lang rute med start fra Søndre Ringgade ved indkørslen til Antvorskov Kaserne kan man opleve et lysunivers ind mellem træer og på stier. Arrangementet »Light in the Nature« gennemføres som »drive-in«, så man kan fylde bilen med sin sociale boble - dog max. fem pesoner - og køre igennem showet.