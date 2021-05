Limousine-køer næste år

- Men fra næste år skal vi desværre forvente, at Galloway-racen bliver gradvist erstattet med de noget større Limousinekøer. Det hænger sammen med, at afregningsprisen ved slagtning af de mindre racer er for ringe til, at landmanden kan få økonomien til at hænge sammen. Men vigtigst er det selvfølgelig, at engene bliver afgræsset til glæde for blomster, insekter og fugle - og dermed også for alle os der nyder synet af de fine enge, siger Michael Torp fra Sorø Kodriverlaug.