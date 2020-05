Lille Claus holder sig på land i år

Bådfarten i Sorø har med baggrund i den nuværende Covid-19 situation konkluderet, at de fysiske rammer på broerne omkring søen og ombord på Lille Claus ikke er til stede for opretholdelse af tilstrækkelig fysisk afstand for at undgå smitterisiko for både besætningen såvel som for passagererne. Det vil samtidig være uhyre vanskeligt at opretholde en hygiejne ombord, der tilfredsstiller myndighedernes skærpede krav ved en pandemi, oplyser Sorø Bådfart.