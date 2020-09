Se billedserie Simon Egebjerg behøver ikke meget plads til sit værksted, hvor han har åbent efter aftale. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Lidt nærighed fik ham til at åbne virksomhed

Sorø - 08. september 2020 kl. 18:35 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Simon Egebjerg arbejder på fuld tid som lærer, så var det hans egen nærighed der gjorde, at han for tre år siden kastede sig over reparation af telefoner. I dag har han en sund forretning med teknisk support.

Simon Egebjerg sidder koncentreret med en temmelig ny iPhone i hånden. Om det ene håndled har han en anordning som skal modvirke statisk elektricitet, for blot en lille gnist kan ødelægge telefonen for altid. Med en lille skruetrækker skruer han de bittesmå skruer ud og skiller den knuste skærm forsigtigt fra resten af telefonen.

31-årige Simon Egebjerg har haft sin lille "nebengesjæft" på privatadressen de seneste tre år, for han har faktisk allerede et fuldtidsjob som lærer på Sorø Privatskole.

- Nogle gange føler jeg faktisk, at jeg har to fuldtidsjobs, siger han grinende. Simon Egebjerg har ikke på noget tidspunkt manglet kunder i sin lille virksomhed, Phone Emergency, på Odinsvej i Sorø. Ud over at skifte skærme på telefoner, iPads, smartwatches og computere, udfører han også diverse andre reparationer. Han yder tillige forskellige former for "teknisk support", hvis kunden har brug for at få overført billeder eller behøver hjælp til opsætning af mail eller lignende. Men langt de fleste opgaver handler om at udskifte dele på telefoner som er blevet tabt, eller hvor batteriet har "mistet pusten".

Afleverer samlesæt - Faktisk kan man udskifte alt på en telefon - både lyd, batteri, homeknap, opladerstik, vibrator, frontglas og så videre, men spørgsmålet er ofte, om det kan betale sig, hvis telefonen er af en ældre model, siger han, mens han finder en spritny skærm frem og kasserer den gamle i en kasse. De ryger videre til genbrug. Bag ham står nogle brugte telefoner, tablets og computere, som han har købt, repareret og gjort klar til salg. Der er ingen grund til at smide noget ud, som andre kan få glæde af.

- Det sker ikke så sjældent, at - især mænd - kommer anstigende med et "samlesæt" af telefondele, fordi de selv har forsøgt at udskifte en ødelagt eller defekt skærm. Men det er ikke helt ligetil, og man skal vide, hvad man har med at gøre. Ellers kan man gøre mere skade end gavn, siger han.

Startskuddet Faktisk var det ifølge Simon Egebjerg hans egen nærighed som gjorde, at han satte sig for at lære at skifte skærme på telefoner.

- Jeg havde for nogle år tilbage givet 2.100 kroner for en iPhone 4, og ved et uheld gik skærmen i stykker. Da jeg ville have skiftet den, kostede det næsten det samme som telefonen, og det gad jeg ikke at betale, siger han grinende. Han allierede sig med en kammerat som havde et studiejob, hvor man reparerede telefoner og Mac-computere, og ved at kigge kammeraten over skuldrene, fik han udskiftet skærmen på sin egen telefon. Det gav Simon blod på tanden og lyst til at lære mere.

- Jeg synes, at det er sjovt at rode med teknik, og i dag anser jeg det som "det perfekte ekstrajob", hvor jeg kan nørde med teknik efter at have været "på" en hel dag som skolelærer. Her kan jeg sludre med kunden eller lytte til en lydbog, og så er jeg ikke længere væk, end at jeg kan kigge ind til familien på den anden side af døren, forklarer han.

Åbent efter aftale Simon Egebjerg arbejder normalt på sit Phone Emergency-værksted fra klokken 15.00-19.30, men han har kun åbent efter aftale. Til gengæld er han temmelig fleksibel og kan godt skifte en skærm eller udføre andre reparationer om aftenen eller i weekenden.

- Lørdag formiddag er én af de helt store arbejdsdage, hvor jeg har mange kundeaftaler. Men det sker også, at en kunde ringer til mig en hverdagsaften klokken 21. Normalt er det småreparationer, og hvis jeg er hjemme og ikke har nogle aftaler med familien, så kan jeg godt lige skifte en skærm, fortæller han.

Da flere og flere får smartphones og smartwatches, så oplever Simon Egebjerg også væsentlig flere reparationer. I dag kan man bruge sin smartphone til langt mere end for blot få år siden, og han hører selv fra sine elever, at enkelte af dem har helt op til ti timers skærmtid - om dagen!

Hvis man vil vide mere om det lille værksted, så kan man gå på hjemmesiden phoneemergency.dk