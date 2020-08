Lidt færre vil spille banko om torsdagen

- På sigt vil de to foreninger arbejde hen imod, at bankospillene bliver færdig, således at man kan nå busserne, som kører henholdsvis 21.57 og 22.04 fra stoppestedet på Holbækvej. Det vil betyde at man fremrykker starttidspunktet til klokken 18.45. Men det skal de to foreninger tage stilling til, når de tirsdag den 1.september mødes for at drøfte planerne for bankospillene i Pedersborg Forsamlingshus i den kommende tid, siger Ole Petersen.