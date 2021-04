Målet for Lev Uden Vold er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden. Foto: Kenn Thomsen

Lev uden vold drøftes i udvalget i maj

På det seneste byrådsmøde foreslog Enhedslisten, at Sorø Kommune indgår i et partnerskab med organisationen Lev Uden Vold. Emnet var ikke behandlet i forvaltning og udvalg, og dermed mente flertallet, at grundlaget for en videre drøftelse ikke var til stede.

- Vi blev af forvaltningen på social- og sundhedsudvalgets møde forleden orienteret om, at der kommer et punkt vedrørende "Muligheden for at indgå partnerskab med Lev uden vold" på dagsordenen til drøftelse i udvalget på vores møde i maj, fortæller formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF).