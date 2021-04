Lene var den heldige første kunde

- Jeg har ikke online-bestilling, så da statsministeren meldte ud, at frisørerne kunne åbne den 6. april, begyndte min telefon at ringe helt vildt. Alle ville have en tid. Jeg har fuldt booket de kommende 14 dage - også på onsdage hvor jeg plejer at holde lukket. Så jeg får meget travlt, siger Bente Holck.