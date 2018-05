Advokat Maria Berth anbefaler, at dommen ankes til landsretten, men afgørelsen ligger hos LLO Vestsjælland. Foto: Bjarne Robdrup

Lejere tabte - bestyrelse kan underkende LLO-medlemskab

Sorø - 31. maj 2018 kl. 14:53 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Næstved gav Sorø Boligselskab medhold i, at organisationsbestyrelsen kan nægte de enkelte afdelinger at melde sig ind i Lejernes Landsorganisation (LLO). Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En afdelingsbestyrelse eller et afdelingsmøde har ikke ret til at antage sekretariatsbistand til bestyrelsen eller at indgå aftaler om lejeretlig bistand til lejerne i enkelte afdelinger. Boligorganisationens bestyrelse er den overordnede ledelse af boligorganisationen, og boligorganisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelserne nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af deres funktioner.

Sådan lyder retten i Næstveds afgørelse i den sag, som LLO Vestsjælland med udspring i flere afdelinger i Sorø Boligselskab anlagde mod boligselskabet. Både afdeling 6 i det gamle Sorø og afdeling 9 i Smedeparken - og senere flere andre afdelinger - reagerede på, at boligselskabets organisationsbestyrelse nægtede at udløse afdelingens kontingentbetaling til LLO. Afdelingerne har på deres afdelingsmøder truffet beslutning om at melde afdelingen kollektivt ind, og kontingentet er også lagt på huslejen. Herfra er det i øvrigt ifølge lejerne ikke fjernet igen, selv om indmeldelsen aldrig har fundet sted.

Boligselskabet har peget på, at lejerne kunne få den nødvendige juridiske bistand i Boligselskabernes Landsforening, som selskabet er medlem af, samt af DAB, der administrerer boligselskabet og af organisationsbestyrelsen. Men lejerne er gået til LLO, fordi de har tvivlet på den rådgivning, de har fået - og fordi beboerne oplever, at deres spørgsmål ikke besvares eller bliver »slået hen«.

- Det var ikke den afgørelse, vi håbede på, siger LLOs advokat Maria Kjærulff Berth.

- Det er LLO Vestsjællands bestyrelse, der skal afgøre, om vi skal anke til landsretten, men det er min anbefaling, at dommen ankes. Det giver bare den gene, at vi skal vente endnu et år på at få en afgørelse.

Maria Berth peger på, at retten - som hun ser det - ikke taget stilling til, at boligselskabet i fire år accepterede et kollektivt medlemskab.

- Retten har heller ikke bedømt det faktum, at et afdelingsmøde må træffe beslutninger på afdelingens vegne, så længe beslutningen ikke er økonomisk eller juridisk uansvarlig, siger hun.

- Og der er heller ikke taget stilling til, at der rent faktisk fortsat opkræves penge over huslejen til formålet.

Både retten og Sorø Boligselskab anfører, at lejerne hver især frit kan melde sig ind i LLO, ligesom man i de enkelte afdelinger kan danne en beboer- eller lejerforening, der melder sig ind i LLO.

LLO Vestsjælland skal betale sagsomkostninger på i alt 20.000 kr. til Sorø Boligselskab.