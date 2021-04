Lejere politianmelder borgmester og kommunaldirektør

I en pressemeddelelse fra gruppen af lejere og beboerdemokrater skriver de:

"Baggrunden er, at vi i pressen har kunnet konstatere, at Sorø Kommune brød loven, da kommunen rent administrativt valgte at godkende salget af Sorø Boligselskabs ejendom på Rådhusvej 4, på trods af at der står i loven, det skal ske i økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen. Derved har Sorø Kommune efter vores opfattelse medvirket til at påføre lejerne i Sorø Boligselskab et tab på mellem 800.000 kr. og helt op til 7,6 millioner."

"Vi kan som beboere ikke bare finde os i, at tilsynet ikke varetager vores interesser. I budgettet var ejendommen sat til at have en værdi på 3,2 millioner kroner. Den blev solgt til 2,4 millioner," skriver lejerne.