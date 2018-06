Det er godt fire år siden, at heldagslegestuen i Troldehaven blev indviet. Billedet er fra indvielsen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Legestuer er aldrig politisk vedtaget

Sorø - 03. juni 2018

Selv om dagplejerne har legestuer i kommunens større byområder - og nogle steder har haft det i rigtig mange år - og selv om der er lavet en kommunal kvalitetsstandard for legestuerne - ja, så er det faktisk aldrig politisk blevet besluttet, at legestuerne skal være en del af det kommunale tilbud. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Det kom frem ved det seneste byrådsmøde i forbindelse med debatten om situationen i Dianalund. Dagplejernes legestue i Dinalund lå i den nu lukkede og skimmelsvamp-ramte daginstitution Troldehaven, og lige nu har dagplejerne derfor ikke noget sted, de kan mødes.

Forvaltningen har foreslået at give dem et lokale i Degneparken, fordi der herfra er nem adgang til naboen, daginstitutionen Ventemøllegården og dens legeplads. Det vil koste ca. 200.000 kr. at indrette lokalet i Degneparken til formålet.

S, SF og EL mener, at den løsning skal bruges, så dagplejerne kan få en løsning hurtigt.

Det øvrige byråd mener, at det skal afvente en politisk beslutning om selve eksistensen af legestuerne. En sag, der ventes at komme for børne- og undervisningsudvalget den 12. juni i år og byrådet sidst i samme måned.

Ud fra debatten i byrådssalen tyder alt på, at der vil være et flertal for at sige ja til legestuerne.

Anne Madsen (S) mener dog ikke, at dagplejerne i Dianalund skal tvinges til at vente mere:

- De har i forvejen været meget langmodige, fordi de i nogle år langt fra havde prangende lokaler. Nu er de så igen ikke blevet tilgodeset. Og hvis det ender med en beslutning om, at Troldehaven skal rives ned på grund af skimmelsvamp, og der skal bygges helt nyt, så kan ventetiden blive meget lang.

Så længe skal dagplejerne dog ikke vente, lød det, efter at Anne Madsen flere gange pressede på for et svar på, hvor hurtigt efter juni, der vil blive fundet en løsning:

- Hvis vi beslutter, at vi vil have legestuerne, skal vi hurtigst muligt finde et sted i Dianalund. Jeg ved ikke, hvad vi taler om tidsmæssigt - tre-fem måneder måske, sagde formand for børne- og undervisningsudvalget Lars Damgaard (DF).

Enden på det hele blev, at flertallet stemte for at afvente situationen.

I samme ombæring er der også frigivet penge til at hyre en rådgiver, der kan komme til bunds i, om Troldehaven kan renoveres eller skal rives ned. Med i de betragtninger hører også, at byrådet allerede for et stykke tid siden har besluttet, at institutionen skulle udbygges, så de to Troldehaver i byen kan rummes i samme bygning.