Legepladser: Unges svineri bekæmpes med et smil og en skraldesæk

Sorø - 18. september 2019 kl. 14:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune omlægger SSP'ernes arbejdstid, så de kan møde de unge på institutionernes legepladser med et smil, en skraldesæk og en besked om at finde et andet sted. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Søndag fandt en mor syv joint-skod, fire gaspatroner og to hvidvins papkartoner, da hun med sin 3-årige søn ville benytte daginstitutionens legeplads. Nu har Sorø Kommune besluttet, hvordan kommunen vil gribe sagen an.

- Vi vil gøre det tydeligt for de unge, at en legeplads ikke er et opholdssted for unge, der vil fest, siger børne- og familiechef Henrik Madsen.

- Men vi vil gøre det med et smil på læben. Vi har omlagt SSP-personalets arbejdstid i en periode, så medarbejderne kan møde de unge der, hvor de mødes. Vi tager en rulle skraldesække og et par pædagogiske bemærkninger med ud, så vi får en fornuftig snak om tingene.

Henrik Madsen siger videre, at størstedelen af dem, der mødes rundt om faktisk er over 18 år og dermed voksne og i store træk ude af »kommunalt regi«.

- Men SSP'erne kender dem jo godt, ligesom nogle af dem er i forløb under Jobcentret og vores øvrige ungeindsats, som SSP'erne kører parløb med.

Medarbejderne i daginstitutionerne fortsætter for en sikkerheds skyld med at kigger legeområderne efter hver dag, inden der kommer børn, og så er institutionerne blevet bedt om at benytte politiets »tip-linje«.

- Hvis politiet skal have en chance for at vide, hvad der foregår, så der også der fra kan gøres en indsats, skal vi naturligvis fortælle om det, siger Henrik Madsen.

- Det er selvfølgelig ikke relevant, hvis personalet finder småting eller hører nogen køre på knallert i området, men hvis der er efterladenskaber som dem i søndags eller andet, der for alvor generer, skal politiet have en melding.

Emnet blev i øvrigt drøftet onsdag på et lokalrådsmøde mellem politi og kommune.

Sorø Kommune har også overvejet video-overvågning.

- Men det benytter vi ikke i første omgang i hvert fald, siger Henrik Madsen.

- Dels er det ret omfattende, og dels er dem, vi umiddelbart har kendskab til, unge mennesker, som man godt kan tale med, så vi forsøger at nå et resultat ad dialogens vej.

Henrik Madsen føjer til, at der ikke er tale om et isoleret Sorø-problem. Det kendes i stort set alle byer, ligesom det kendes af Stiftelsen Sorø Akademi.

- Vi har også talt med stiftelsen, men de unge, der mødes ved Skjolden og på Kinahøjen, er yngre end dem, vi har med at gøre denne gang, fortæller Henrik Madsen videre.

- De spiller bl.a. høj musik, og her er det måske i højere grad forældre, der lige skulle tage fat, når de unge cykler af sted med et musikanlæg på bagagebæreren.

Kommunen overvejer i øvrigt også at sætte skilte op på legepladserne, så de unge ad den vej bliver orienteret om regler og ordentlig opførsel.

- Det har næppe den store effekt, men på den måde sender vi jo i hvert fald et helt klart signal, siger Henrik Madsen.

Også spejderne på Grønningen har ofte besøg af unge.

Her benyttes den nybyggede shelter som festplads, og heller ikke her bliver der ryddet op. Spejderne overvejer nu både politianmeldelse samt overvågning af området - hvis det da ikke bliver spærret helt af - men sidstnævnte er jo heller ikke meningen med et shelter-område. Her skal der gerne være adgang.