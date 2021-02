Daginstitutionernes legepladser har været lukket for offentlig adgang siden april 2020. Foto: Per Christensen

Legeplads-genåbning udsat: Politikere er ikke klar endnu

Sorø - 22. februar 2021 kl. 06:45 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Politikerne i børne- og undervisningsudvalget vil gerne have, at alle daginstitutionernes 11 legepladser skal være åbne for borgerne efter institutionernes lukketid. I øjeblikket er de lukket for at undgå rod og affald på pladserne og af hensyn til coronapandemien.

Og efter flere måneders arbejde i kommunens forvaltning og forslag til en rengørings-ordning var det meningen, at politikerne på det seneste udvalgsmøde skulle have vedtaget planen frem mod en genåbning den 6. april.

Politikerne er i tvivl Men de syv politikere er endnu ikke klar til at træffe en beslutning.

Derfor er sagen nu udsat til det næste møde i marts. Det forklarer Lars Damgaard (DF), der er formand for børne- og undervisningsudvalget.

- Vi har ikke kunnet få klarhed over, hvad der er op og ned. Vores udfordring er, at vi ikke helt er med på, om indsatsen vil være nok eller for meget. Forvaltningen har givet et bud på et antal timer, der skal bruges, og det er meget firkantet sat op. Men vi er i tvivl, om det er det reelle billede, eller om der er opstået et større behov for oprydning lige nu på grund af corona, siger Lars Damgaard.

Forvaltningens plan klar Den kommunale forvaltning har ellers lagt en plan for, hvordan daglig oprydning og rengøring på legepladserne kan fungere, og hvordan ordningen skal finansieres.

Forvaltningen foreslår, at der hver morgen inden institutionens morgenåbning laves en lettere oprydning af for eksempel dåser, cigaretskod og glaskår på legepladsen. Runderingen foretages af den rengøringsassistent, der i forvejen gør rent i institutionen om morgenen. Det bliver en del af medarbejderens faste opgaver.

Hvis der er brug for yderligere oprydning eller rengøring på legepladsen, skal institutionens personale eller teknisk service inddrages, når de er mødt på arbejde.

Koster 250.000 kr. pr. år Det vil koste 187.500 kroner i resten af 2021 og derefter 250.000 kroner årligt. Forvaltningen foreslår, at det bliver finansieret med en tillægsbevilling i år og derefter indgår i budgetforhandlingerne om de kommende år.

Men økonomien var medvirkende til, at politikerne trak i bremsen.

- Vi vil ikke binde os i for lang tid og på et forkert grundlag. Måske kan vi finde en model, hvor vi ikke binder os for langt frem i tiden, siger udvalgsformand Lars Damgaard.

