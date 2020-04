Indehaver af Svegård Bog & idé, Tina Knudsen, er glad for at byde Legekædens mærker velkommen til Sorø. Foto: Merete Jensen

Legekæden bliver en del af boghandler

Svegård Bog & idé i Storgade i Sorø har besluttet sig for at satse på legetøj, spil, dukker, bamser, samlesæt og masser trælegetøj fra svenske BRIO. Legekædens artikler integreres i den eksisterende boghandel på Storgade.

- Det er nogle år siden, at Boghandleren, Bog & idé og Legekæden kom under samme tag, men jeg har nu valgt at udvide legetøjssortimentet med et meget bredere vareudvalg fra Legekæden, siger Tina Knudsen, indehaver af Svegård Bog & idé på Storgade i Sorø.