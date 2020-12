Formand for byrådets arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg, Rolf Clausen (V) mener, at de gode resultater i første halvår giver håb for denne anden nedlukningsbølge også. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ledigheden faldt trods corona

21. december 2020

På trods af corona-pandemien og de deraf følgende nedlukninger i såvel forår som her og nu, ser det ud til, at Sorø Kommune kommer godt ud af året, når det gælder antallet af ledige.

I maj så det værre ud. Da var ledigheden på 5,3 pct., og det var højere end både regions- og landsgennemsnittet. Men i oktober faldt ledigheden til 3,7 pct., hvilket er lavere end både landsgennemsnittet på 4,4 pct. - og regionsgennemsnittet på 4,9 pct.

Formand for byrådets arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg, Rolf Clausen (V), er ikke i tvivl om, at den positive udvikling skyldes en målrettet indsats fra jobcentret, der har været i tæt dialog med ledige borgere og været meget opsøgende i forhold til virksomhederne.

Kurven blev knækket - Coronakrisen ramte Sorø Kommune relativt hårdt, og i foråret så vi en betydelig stigning i ledigheden og tilgang af ledige borgere. Derfor er det meget positivt, at det i løbet af efteråret er lykkedes at knække kurven og igen få ledighedsprocenten ned under det regionale gennemsnit. Det er sket gennem en målrettet indsats fra Jobcentret, som har været rigtig god til at holde kontakten med både ledige og virksomheder og bidrage til rekruttering og jobskabelse, siger Rolf Clausen.

Under forårets nedlukning fastholdt Jobcentret den tætte kontakt til de ledige, nu blot i form af telefonsamtaler eller virtuelle møder. På den måde var medarbejderne med til at fastholde fokus på at komme tilbage i arbejde.

Dialog med virksomheder Samtidig var Jobcentrets virksomhedskonsulenter aktivt opsøgende og klar til at hjælpe de lokale virksomheder med at formidle arbejdskraft, så snart virksomhederne igen havde behov.

I perioden var der dialog med omkring 450 virksomheder for at forsøge at være på forkant med udvikling og behov.

Hvordan den nuværende nedlukning af samfundet vil påvirke ledigheden i den kommende tid, afhænger især af, hvor lang nedlukningsperioden ender med at være, vurderer Rolf Clausen:

Håb for fremtiden - Lige som alle andre håber jeg naturligvis, at vi snart kan vende tilbage til mere normale forhold. Men under alle omstændigheder er jeg fortrøstningsfuld, fordi erfaringerne fra 2020 viser os, at vi kan skabe rigtig gode resultater gennem dialog og vedholdende kontakt til både ledige og virksomheder.

De gode erfaringer med at sikre virksomhederne arbejdskraft og gennem tæt kontakt at bringe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet er også blandt indsatserne i den Beskæftigelsesplan for 2021, som Byrådet har vedtaget på sit møde den 16. december.

Herudover fokuserer Beskæftigelsesplanen bl.a. på, at flere borgere med handicap skal i beskæftigelse, og at flere flygtninge og familiesammenførte så vidt muligt skal være selvforsørgende.