Det er mellemgangen her på Ægir, der skal peppes lidt op i alle felterne - med lokale kunstnere. Foto: John Rindal

Ledighed kan give plads til skøre ideer

Sorøs ølbar på Torvet - Fam. Ægir - har en indehaver, der ikke kan sidde stille. Under nedlukningen af Danmark, hvor John Ridal ikke har serveret øl og drinks til sine gæster, har der i stedet været tid og plads til at få nye ideer. En af dem kan man kalde »Kunst på Ægir«.

- Jeg har altid været lidt træt af mellemgangen, inden man kommer ind på selve Ægir. Farven er ikke lige mig. Så nu har jeg tænkt mig at invitere alle glade kunstnere - amatører og professionelle - til at komme og male et felt, siger John Rindal.