Nu er der et hyggeligt alternativ til læsning af ugeblade, inden man skal i tandlægestolen. Strik videre på de igangværende strikkeprojekter, og vær med til at støtte en god sag. Her er Hanne Hansen i fuld gang med ret og vrang. Privatfoto

Lav ret og vrang i Tandplejecentret

Nu er der mulighed for at bruge ventetiden til noget fornuftigt, inden man skal en tur i tandlægestolen i Tandplejecentret i Storgade. Det skriver DAGBLADSET og Sjællandske.

Strikketøj og garn, doneret af Sy & Rens i Absalonsgade, giver mulighed for at hyggestrikke og dermed være med til at producere varme halstørklæder til hjemløse.

Det er derfor ikke mere end halvanden uge siden, at en kurv blev fyldt op med garn og pinde, sponsoreret af Sy & Rens. De første patienter har allerede kastet sig over det hyggelige tidsfordriv.

- Den anden dag var der en patient, som med det samme kastede sig over strikketøjet, og da hendes tandundersøgelse var overstået, satte hun sig sørme og strikkede videre. Det er mere, end jeg har turdet håbe på. Der er ingen tvivl om, at det er stressnedsættende for de patienter, der døjer med én eller anden form for tandlægeskræk, mens det for andre er hyggeligt at nørkle og samtidig støtte en god sag, siger han.