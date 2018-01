Se billedserie Lasse Zacho Andersen tiltræder som souschef i køkkenet på Støvlet Katrines Hus, så snart svendebrevet er i hus. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Lasse vandt DM-guld og et nyt job som souschef Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lasse vandt DM-guld og et nyt job som souschef

Sorø - 23. januar 2018 kl. 18:52 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lasse Zacho Andersen blev Danmarks bedste kokkeelev, og han går efter mere guld ved svendeprøven. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Køkkenet på Støvlet Katrines Hus i Sorø er blevet 22-årige Lasse Zeuch Andersens andet hjem - og det fortsætter fremover.

- Jeg skal til svendeprøve 21. februar, og 28.februar er jeg så udlært. Derefter fortsætter jeg på Støvlet Katrines Hus som souschef i køkkenet, siger han.

Som bekendt vandt Lasse Zacho Andersen i weekenden DM i Skills, så han nu kan kalde sig Danmarks bedste kokkeelev. 10 af fagets bedste elever dystede, og fem kom med i finalen.

- Jeg var ret nervøs, for det var et stærkt felt, fortæller han.

- Men jeg forsøgte at tage det roligt, og det kørte bare for mig, så jeg var godt klar over, at det var gået godt, men jeg havde nu ikke forventet at vinde.

Lasse har altid været i køkkenet i hjemmet i Slagelse.

- Jeg elsker at lave mad, siger han.

- Derfor var jeg heller aldrig i tvivl om, at jeg skulle være kok. Mine kammerater syntes i starten, at det var fedt - men det tager rigtig meget tid, når man interesserer sig for det. Meget af den sparsomme fritid, jeg har, bruger jeg på at forsøge at skabe nye opskrifter, finde nye måder at gøre tingene på eller finde nye måder at kombinere ingredienserne på. Som kok arbejder du jo typisk også, når andre har fri, og jeg må da erkende, at det har kostet nogle venskaber hen ad vejen - men så må jeg bare sige, at det er de rigtige venner, der er tilbage.

Også familiesammenkomster, fester med mere må Lasse tit melde fra til.

Lasses skoleforløb er foregået på ZBC i Slagelse.

- Det er Danmarks bedste kokkeskole. Det er en relativt lille skole. Det giver et meget tæt forhold mellem lærere og elever, siger Lasse.

- Jeg valgte at søge til Støvlet Katrines Hus, fordi jeg havde hørt, at det er områdets bedste restaurant. Det er også et ungt køkken - den ældste her er 28 - så her byder alle ind med idéer, og viser du engagement og ansvar, får du også lov til at lave noget. Det er udfordrende at være med til at være innovativ og flytte grænser - uden at det er nødvendigt at tage til København eller til nogle af gourmetrestauranterne på Sjælland.

På længere sigt kunne han godt tænke sig at få sin egen restaurant - eller at blive chef i et køkken.

Jargonen i køkkenet er frisk.

- Vi har det sjovt sammen, fortæller Lasse.

- Og jeg synes også, det er fedt, at vi har lokale leverandører og i øvrigt selv går i skoven og finder ramsløg, skovsyre, svampe m.m. Vi serverer ikke kun god mad - vi serverer også en historie.

At det var Danmarks bedste kokkeelev, der trådte ind på Støvlet Katrines Hus og efter 14 dage på prøve fik sin læreplads 1. december 2014, vidste hverken køkkenchef Benjamin Thielberg eller restauratør Lars Mortensen. Men Lasse Zacho Andersen lagde både kræfter og sjæl i jobbet, så han udviklede sig med hastige skridt.

I næste måned skal han til svendeprøve, men det får ham ikke til at ryste på hånden.

- På den måde er jeg lige glad med, at jeg har vundet DM i Skills. Jeg tænker, at jeg bliver bedømt på samme måde, som hvis jeg ikke havde vundet, siger han.

- Jeg forsøger at tage det roligt og gøre mit bedste - men OK - jeg vil selvfølgelig gerne levere varen. Og så kan jeg da ikke skjule, at jeg håber at få et 12-tal. Jeg har fået 12 i de prøver, der hidtil har været gennem forløbet, og scorer jeg 12 til svendeprøven, får jeg dermed også en guldmedalje. Det kunne da være ret sejt.