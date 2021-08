Se billedserie Lars Oster har været pjattet med ferskvandsfisk så længe, han kan huske. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Lars Oster lader det hele gå op i fisk

Lars Oster har altid været vild med ferskvandsfisk. Faktisk kan han ikke sove, hvis ikke han kan høre et akvarie brumme. Avisen har besøgt hans koi karpe-butik, hvor Pelle er den altoverskyggende terrorist.

06. august 2021 Af Merete Jensen

Lyden af rislende vand brydes i ny og næ af en højtspringende koi karpe, og plasket giver genlyd i den 497 kvadratmeter store hal på Skellebjergvej. Tidligere har hallen fungeret som ridehal, men nu er det helt andre banditter, der boltrer sig i store kar i det store rum. Der er 70.000 liter vand i hallen, fordelt på 58.000 liter i salgskarrene og 12.000 liter i karantæneafdelingen. Koi karperne har optimale forhold.

En nørdet branche Ferskvandsfisk er Lars Osters altoverskyggende interesse, og det har det egentlig altid været! Allerede som helt lille havde han sin egen nøgle til den lokale skole, så han kunne passe akvarierne. I dag er han indehaver af Koi Sjælland, hvor han har specialiseret sig i import og salg af koi karper og foder. Faktisk drager han selv regelmæssigt til Japan og peger de fisk ud, som han ønsker at købe med hjem til Danmark. De pakkes i plasticposer med vand og masser af luft, puttes i papkasser, og så er der et tidsinterval på maksimalt 48 timer, inden de lukkes ud i et karantæne-kar, hvor de kan være under opsyn for eventuelle sygdomme eller skavanker.

Fisk både ude og hjemme - Jeg har haft min virksomhed siden 2018, og jeg har været så heldig, at jeg har fået lov til at låne hallen af min kammerat, Johnny. Det er også ham, der har hjulpet med at lægge gulv, bygge kar og bassiner med dekorative trædesten, planter, pumper og alt det andet, der hører med, siger Lars Oster.

Privat bor Lars Oster i Gevninge og er udlært maskinarbejder. Derefter læste han videre til driftstekniker og har stort set arbejdet i akvariebranchen lige siden, både med salg til private og i grossistleddet med salg af fisk, udstyr og foder.

- Selvom jeg på en sæson har op imod 1.000 fisk - og arbejder kraftigt på at forøge bestanden til 1.500, så nyder jeg meget mit eget akvarie hjemme i Gevninge. Hvis ikke jeg kan høre pumpen og vandets rislen, så kan jeg faktisk ikke sove, siger han grinende.

En dyr hobby - Der er mange der tror, at længden indikerer hvor kostbare koi karperne er. Men faktisk handler det også om farverne, kropsbygningen og hvilke »forældrefisk«, de stammer fra. Man kan faktisk gå på show med sine koi karper og vinde præmier - nøjagtig som med katte og hunde. Den dyreste koi er ifølge Lars Oster blevet solgt for 1,3 millioner kroner i en privat handel.

Terroristen Pelle Han sætter fingrene ned i vandet i det ene kar og knipser i vandet. Forsigtigt nærmer én af de mere »bastante« hunner sig. Hendes kropsbygning tyder på, at hun er temmelig glad for fiskepiller, og i daglig tale bliver hun kaldt »Fede Dorrit«. Hun er bare én af koi karperne, som viser en speciel personlighed.

- Jeg bliver aldrig træt af at kigge på koi, for de har et psykologisk spil med deres helt egen hakkeorden. Og det behøver ikke at handle om størrelsen, siger Lars Oster og peger hen på en besynderligt svømmende rød guldfisk, der kun er en sjettedel af størrelsen på de øvrige fisk i bassinet.

- Det er Pelle, og han er butikkens maskot og kommer aldrig til salg. Han er født uden hale, og på trods af hans handicap, så er han en terrorist. Derfor kan jeg ikke lade ham gå sammen med andre koi i samme størrelse. Han skal mules lidt af de større, for han ved slet ikke, at han kun er en bette skid, siger han grinende.

Passion som levebrød Men ligesom med meget andet, så går der også mode i fisk. Én af de populære fisk i øjeblikket er en »large scale koi fish« som er udstyret med nogle enorme skæl. På en god dag kunne den godt ligne en pansret mandskabsvogn med finner, og det er ikke en variant som siger Lars Oster noget særligt. Han kan bedre lide nogle af de røde, hvide og sorte varianter.

- Lige nu er der lige under 100 varianter af koi karper, og der kommer hele tiden nye til. Det vil også sige, at der hele tiden sker noget i mit fag, og hvis jeg skulle have lov at bestemme selv, så laver jeg dét, jeg allerhelst vil. Fisk er min passion, mit liv og en stor del af mig, og det betyder meget for mig, at jeg kan give den glæde videre til andre entusiaster.

Ud over salg af koi karper, så sælger Lars Oster også specialfoder, ligesom han sælger totalløsninger, hvis man ønsker at etablere et koi-bassin i baghaven.

Kom på besøg Ud over de ordinære åbningstider, så er der den 21. august mulighed for at besøge butikken og få en snak med både Lars Oster - men også med repræsentanter for andre foreninger med relation til Koi Sjælland.

Hvis man ønsker at vide mere om Koi Sjælland på Skellebjergvej 39A mellem Tersløse og Skellebjerg, så kan man gå på hjemmesiden koisjaelland.dk