Langt tilløb: Nu er der kun én grund tilbage

Det er 2020, der for alvor har sat skub i det sidste grundsalg i området. Alene i år er der solgt fem grunde, og det har sendt 2,1 millioner kroner til Sorø Kommunes kasse i 2020.

Man kan roligt sige, at udstykningen har haft et lang tilløb: Udstykningen med 24 byggegrunde lå klar i 2007, men så kom den økonomiske krise, og grundsalget gik næsten i stå. Dengang lå grundprisen på mellem 825.000 og en million kroner. I 2010 var der kun solgt én enkelt grund, og kommunalpolitikerne besluttede at sænke prisen med 150.000 kroner.