Se billedserie Nye parcelhuskvarterer skyder op i et væk - her Klokkergårdskvarteret - men det kniber efterhånden gevaldigt for forvaltningen at følge med i byggesagerne. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Lang ventetid på byggetilladelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lang ventetid på byggetilladelser

Sorø - 20. august 2021 kl. 06:08 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

En rask lille køretur rundt i kommunen viser med al tydelighed, at der er gang i byggeriet. Parcelhuse og tilbygninger skyder op.

Andre venter på, at lokalplaner bliver færdigarbejdet og når turen gennem det politiske system og offentlige høringer, så de kan komme i gang med nye boligprojekter.

Kort sagt - der er nok at se til i den kommunale forvaltning. Så meget, at de ansatte ikke længere kan følge med.

Mange planer I de seneste tre år er der kommet 12 nye lokalplaner til. Andre syv lokalplaner venter på at komme hele turen igennem, inden de er gældende.

Og derudover venter Kommuneplan 2023 lige om hjørnet og vil kræve arbejdskraft de kommende to-et-halvt år.

Det lægger alt sammen pres på de kommunale embedsmænd på området, og de kan ikke længere følge med. Det mærker de borgere, der venter på at at få en byggetilladelse.

Det begyndte at skride allerede sidste år, og det er skredet endnu mere frem til i dag.

Mål bliver overskredet Kommunens servicemål er for eksempel, at byggesagsbehandlingen for et nyt enfamilieshus skal kunne klares indenfor 40 dage. Alligevel viser de nøgne tal, at husbyggerne i dag i gennemsnit venter mere end 50 dage på at få grønt lys fra kommunen.

Går man med planer om at opføre noget nyt erhvervsbyggeri i etager, skal man have endnu bedre tålmodighed. Selv om servicemålet siger 55 dage, viser tallene, at den gennemsnitlige ventetid er hele 225 dage.

Meget bedre er det ikke, når det gælder boligbyggeri i etager, og selv byggeansøgninger på simple konstruktioner holder sig ikke indenfor tidsrammen.

Bøn til budgettet Faktisk er det kun, når det gælder industri- og lagerbygninger, at kommunen kan følge med, men her er der også færrest ansøgninger.

Teknik- og miljøudvalget er klar over problemet, og formand for udvalget, Jens Nygaard (V), har ved flere lejligheder råbt op om, at der skal flere ansatte til, hvis kommunen skal leve op til sine egne sagsbehandlings-mål.

Og nu råber han og udvalget op igen:

- Der er brug for flere. Vi skal have et par årsværk mere, siger Jens Nygaard.

Og det ønske kommer nu til at indgå i de kommende budgetforhandlinger.